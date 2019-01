¿Ivana Yturbe será el nuevo jale para la nueva temporada de Esto Es Guerra junto a Mario Irivarren? | VIDEO

Este lunes a las 6:50 p.m. Esto Es Guerra iniciará una nueva temporada. Y con ella, llegarán nuevos cambios en el reality de competencia. No solo llegará el reemplazo de María Pía Copello en la conducción, sino también nuevos rostros se verán en el programa.

Y con esto, se especula qué exparticipantes de Combate ingresarán al reality de América Televisión. Con el fin del programa de ATV, se sabe que Esto Es Guerra piensa convocar a algunos de ellos para continuar con el formato de Retadores y Guerreros.

En el adelanto a Esto Es Guerra se ven algunos de los sobrenombres de los chicos que participaron en Combate y uno de los que llama más la atención por la actual coyuntura sobre su vida amorosa es el de la 'Princesa Inca': Ivana Yturbe.

Y es que la modelo, quien fue participante de Combate el año pasado, y luego se convirtió en la conductora de ATV Play durante el reality, podría haber estado en negociaciones para formar parte de Esto Es Guerra hace unos meses, cuando aún era pareja de Mario Irivarren.

Sin embargo, en diciembre todo cambió. Ivana Yturbe confirmó que su romance con el chico reality terminó y luego se reveló que estaba en saliditas con Jefferson Farfán.

¿Qué dice sobre el asunto Brunella Horna? Primero, la amiga de Ivana Yturbe negó tajantemente ser la vocera de la modelo, pero dejó en claro que no consideraba ingresar a Esto Es Guerra, tomando en cuenta todo lo que está pasando en su vida amorosa.

"No sé si están en sus planes estar en un reality ahorita. Sí lo hemos conversado, me parece que sí le han hecho la propuesta, pero eso va a depender de ella. No sé si al final va a entrar o no, pero me parece que no está en sus planes", declaró Brunella Horna.