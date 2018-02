Esto es Guerra estrenó este juego que podría ser polémico [VIDEO y FOTOS]

El reality Esto es Guerra estrenó un nuevo juego que consiste en que los participantes levanten un plátano del suelo únicamente con la boca. En las imágenes se observa como las participantes tienen que hacer acrobáticos esfuerzos para no usar las manos.



Es el caso de Angie Arizaga, quien a pesar de tener un dolor en la rodilla, se esforzó para poder coger el plátano con la boca. Al final, la participante lo logró con mucho esfuerzo, pero se tropezó por no hacer uso de sus manos.



La mayoría de participantes del programa no logró realizar el reto. Algunas sufrieron leves caídas. Las integrantes de Esto es Guerra tuvieron que abrirse de piernas para conseguir la meta de coger el plátano con la boca.



Algunos usuarios en las redes sociales indicaron que este tipo de retos podría generar polémica en los siguientes días, mientras que otros se mostraron bastante entretenidos. Solo el tiempo dirá cómo el público recibe este tipo de contenido.



La nueva temporada de Esto es Guerra comenzó el siete de febrero. Los nuevos participantes del reality son: Luciana Fernández, Joel Ojeda, Christian Innocenti, Janick Maceta, Diego Geminez, Patricio Quiñones, Sofía Cajo, Ítalo Valcárcel y Renato Rossini.

Este nuevo juego abre la polémica sobre la autorregulación en los medios

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE