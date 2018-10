Cruzó la línea. Karen Dejo aseguró que su pareja, el argentino Lucas Piro, encarará a ‘Coto’ Hernández por el comentario que hizo en el programa ‘Esto es guerra’, pues indicó que la morocha estaba celosa de que él tenga una cercana amistad con Rosángela Espinoza.



“Yo tengo una relación bastante seria con Lucas y él está molesto. Cuando vea a ‘Coto’ le dirá: ‘Brother, qué pasa. Respeta a mi mujer’. Se lo va a decir en algún momento”, expresó.



Además, Karen Dejo aseguró que hablará con el costarricense detrás de cámaras.



“Le voy a llamar la atención fuera de cámaras y le diré que no estoy dispuesta a que se juegue conmigo, que respete mi relación”, puntualizó.



Además, la morocha dijo que pensó ser amiga de ‘Coto’ Hernández, pues sabe ser compañera.



“Cuando Coto entró al programa pensé que entraría a competir y no a hacer reality, si es así encontrará en mí una pared. Si quiere competir, tendré la mejor disposición para apoyarlo como compañera y amiga”, agregó.



Por otro lado, comentó que conversará con la productora del espacio, Mariana Ramírez del Villar, por lo sucedido.



“Hablaré con Mariana, ella como mujer me entenderá. Hay muchos chicos que han perdido el norte o no saben la diferencia entre hacer reality para llamar la atención o su vida personal”, expresó