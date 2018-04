Esto Es Guerra: Karen Dejo reta a Paloma Fiuza [VIDEO]

Karen Dejo evidenció su molestia con Paloma Fiuza , quien le ganó la competencia llamada como la ‘ revancha’ de la final, que precisamente perdió la ‘garota’.

“Está bien, y si Paloma está celebrando por una competencia de un día, bien por ella. Pero en la final la quiero ver”, dijo Karen Dejo, quien se quejó con la producción del reality por hacerles cargar a ambas unas pesada cadenas, que ponían en riesgo su integridad física.

“Estoy mal. Tengo un esguince, pero igual sigo compitiendo. Yo no estoy cansada, no me canso, pero eso es demasiado, se te puedo lesionar una vértebra de la columna”, contó Karen Dejo.

Por su parte, Paloma Fiuza manifestó que espera encontrarse con Karen Dejo en el final, ‘para eso estoy entrenando’, señaló.

Esto es Guerra: Paloma Fiuza venció a Karen Dejo en su ansiada revancha de la final de la temporada pasada

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.