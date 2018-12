No la soporta. Karen Dejo reveló que no tolera más las ‘tonterías’ de Rosángela Espinoza y, por eso, fue a ‘cuadrarla’ en su camerino.



Eso sí, aclaró que nunca cometió un acto de violencia contra la ‘Chica selfie’.



“Fui a hablar con ella a su camerino para que me diga en mi cara qué tiene contra mí, por qué ese afán de mortificarme la vida... pero nunca me dio la cara, no fue capaz de mirarme a los ojos, se escabullía, se ponía nerviosa e hizo todo un escándalo”, contó Karen Dejo sobre lo sucedido.



Karen Dejo añadió que Peter Fajardo, productor de‘Esto es Guerra’, está al tanto de todo y habrá una reunión para zanjar el tema.



“Estoy cansada de su comportamiento, es maliciosa, yo no tengo por qué aguantar sus tonterías. Lo más cuerdo en la vida es que si no te llevas bien con alguien, mantienes tu distancia, pero hace todo lo contrario. No parece una mujer adulta, no es capaz de convivir en el trabajo”, añadió Karen Dejo.



¿Crees que siente envidia porque tienes una relación con Lucas Piro?

No tengo la menor idea, no lo sé.



¿Ustedes eran amigas antes de que ella ingrese a ‘Esto es guerra’?

No teníamos ningún tipo de relación antes de que ella ingrese al

reality, solo la conocía por sus problemas y que ‘El gran show’ la ‘blanqueó’. Yo solo quiero mi tranquilidad, y no voy a permitir que me frieguen la vida.



¿Cómo están las cosas con Lucas?

Estamos bien, tranquilos, disfrutando la vida. Hace unos días tuvimos un altibajo, algo normal en las parejas, pero seguimos juntos.

