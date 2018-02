Esto es Guerra: Presentación de Karen Dejo despierta la furia de Paloma Fiuza [VIDEO y FOTOS]

Karen Dejo hizo su ingreso al reality Esto es Guerra. La presencia de la bailarina incomodó a la chica reality e integrante de Las Cobras, Paloma Fiuza . La brasileña indicó que quería su revancha contra la también actriz.



El rostro de Paloma Fiuza llamó la atención de los conductores de Esto es Guerra, quienes le consultaron sobre su actitud. "Qué bueno que haya entrado porque la final para mí no fue nada justa", indicó la brasileña sobre la bailarina.



Paloma Fiuza continuó con sus críticas a Karen Dejo. "No creo que Los Leones merecieron el título, tanto lloraron porque cometí un error, Karen también cometió un error al no ponerse las gafas", precisó la garota.



Paloma Fiuza explicó que la victoria de Los Leones le dejó un sinsabor. "Que bueno que haya entrado porque yo sí quiero mi revancha", respondió desafiante la integrante de Las Cobras sobre Karen Dejo.



A su turno, la bailarina Karen Dejo le respondió a Paloma Fiuza. "Tenemos todas las temporadas para que tú y yo saquemos chispas otra vez y veamos quien continúa en carrera, yo no me dejo", retó la también actriz sobre la brasileña. Revive las dos anteriores galas aquí.

Paloma Fiuza le pone mala cara a Karen Dejo