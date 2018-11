¡Se armó la guerra! Hace unos días, Lucho Cáceres criticó a Esto Es Guerra por decir que entre todos sus participantes, sumaban 22 millones de seguidores en Instagram, lo que sumaba a ayudarles con ser el programa número uno de la TV.

"En un programa se enorgullecen de tener la mayor cantidad de 'influencers' en sus filas, dicen que entre todos suman 22 millones de seguidores, pero les preguntas quién es el presidente y no saben. No todos, por supuesto, para no generalizar. No hay que ser un genio para darse cuenta de por qué estamos como estamos ¿no?", escribió en Facebook Lucho Cáceres.

Este mensaje no pasó desapercibido por el productor de Esto Es Guerra, Peter Fajardo, quien no dudó ni un minuto en responderle al jurado de El Artista del Año. La cabeza del reality de competencia incluso se animó a comparar la película de Lucho Cáceres con 'Asu Mare'.

Lucho Cáceres Lucho Cáceres

"Dice que nosotros de Esto Es Guerra nos jactamos de los 22 millones de seguidores, que nos creemos influencers. Qué conchudo ¿no? Si su película se fuera a comparar con la de Asu Mare 3. Que no me haga hablar ese actor que es jurado de un programa. Es como comparar la película de este jurado, actor, con Asu Mare", dijo Peter Fajardo durante una transmisión en vivo.

En el video también aparece Nicola Porcella, quien intentó dar su opinión sobre las declaraciones de Lucho Cáceres. Sin embargo, Peter Fajardo le dijo que mejor no hablara y que sólo él le iba a responder al actor por criticar Esto Es Guerra.

"Hay gente envidiosa en todas partes. Y Michelle Soifer sí fue el pico más alto de rating en el programa de Gisela. Aunque se la quisieron bajar", reveló Peter Fajardo durante la conversación vía Instagram.

Recordemos que el último sábado en El Artista del Año, M ichelle Soifer dijo que se quedaba en el programa de Gisela Valcárcel para lograr los picos de rating más altos. Sin embargo, a la conductora no le gustó esto y dijo que la presentación que tuvo más audiencia fue la de Pedro Loli y Daniela Darcourt.