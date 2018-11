¿Lucho Cáceres recibió llamada de atención en América TV por mensaje contra Esto Es Guerra? | VIDEO

Lucho Cáceres generó polémica en América Televisión después de publicar un mensaje contra Esto Es Guerra, tras ver el video promocional del programa, asegurando que todos sus participantes son influencers y, en total, sumaban 22 millones de seguidores.

Por ese motivo, el actor decidió enviar un mensaje vía Facebook contra el programa reality, (que ya fue eliminado) asegurando que el "Perú está como está" con espacios como Esto Es Guerra. Lucho Cáceres incluso dijo que los participantes ni siquiera saben quién es el presidente del Perú.

"En un programa se enorgullecen de tener la mayor cantidad de 'influencers' en sus filas, dicen que entre todos suman 22 millones de seguidores, pero les preguntas quién es el presidente y no saben. No todos, por supuesto, para no generalizar. No hay que ser un genio para darse cuenta de por qué estamos como estamos ¿no?", escribió en Facebook Lucho Cáceres.

Ante esto, no solo el productor de Esto Es Guerra, Peter Fajardo, optó por responderle a Lucho Cáceres, sino también otros chicos que participan en el programa. Incluso, Michelle Soifer dijo que este sábado en el programa 'El Artista del Año', pensaba hablar con él cara a cara.

Pero eso no habría sido todo. Durante el programa 'Válgame Dios', el conductor Rodrigo González 'Peluchín' reveló que una fuente cercana le contó que la producción -posiblemente de Esto Es Guerra- habría pedido una llamada de atención para Lucho Cáceres.

"A mí me han dicho que se han quejado los productores, le han mandado llamar la atención, que cómo es posible esa falta de compañerismo, pero él dice que tiene libertad de expresión" , declaró Rodrigo González.

Esta podría ser la razón por la que el mensaje que Lucho Cáceres ya no aparece de manera pública en su Facebook. Como se sabe, el actor es jurado de El Artista del Año, programa de la productora de Gisela Valcárcel GV Producciones, en tanto que Esto Es Guerra pertenece a Pro TV.