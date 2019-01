Luciana Fuster sobre su relación con Emilio Jaime: "Jamás saqué los pies del plato con Austin Palao"

Luciana Fuster y Emilio Jaime señalan que su amor es verdadero, a pesar de las innumerables críticas que han surgido en las redes sociales tras su presentación en ‘Esto es guerra’ y lucir su romance ante Austin Palao.



‘Recontra cara de palo, conchudaza’, ‘Lo que empieza mal, termina mal’, ‘No tienen sangre en la cara’, ‘Emilio y Luciana son descarados’, fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja, que acaba de cumplir su primer mes.



Ante estos comentarios, Luciana Fuster aclaró que su relación con Emilio Jaime no terminará mal, porque nunca le fue infiel a Austin Palao.



“Nunca hubo engaño, jamás saqué los pies del plato, mi relación con Austin terminó antes de que empiece con Emilio, pasó como un mes y empezamos a hablar, y todo se fue dando poco a poco”, comentó Luciana Fuster.



‘CARA A CARA’



Durante la presentación en ‘Esto es guerra’, Luciana Fuster y Emilio Jaime se mostraron felices, a diferencia de Austin Palao, a quien se le notó la incomodidad.



“Venimos a competir y entretener, sin ponerle mala cara a nadie”, indicó Luciana Fuster.



AUSTIN PALAO YA OLVIDÓ

​

“Que les vaya bien. Yo he superado todo y solo miro hacia el futuro, pero más adelante aclararé algunos temas como eso de las agresiones”, indicó.



PATRICIO PARODI MOLESTO

​

Por otro lado, anoche Patricio Parodi llamó ‘doble cara’ a Emilio Jaime por hablar mal de él y su novia Flavia Laos, razón por la que no lo saludó.



Esta situación obligó a Emilio Jaime a reconocer que ‘fuera de cámaras’ se expresó mal del ‘Pato’.