Luis Alonso Bustíos, exintegrante de 'Esto es Guerra', fue detenido por conducir en estado de ebriedad | FOTOS | VIDEO

El exintegrante de 'Esto es Guerra' , Luis Alonso Bustios , fue detenido por la Policía Nacional por, presuntamente, manejar en estado de ebriedad. La intervención se dio esta madrugada cuando el exguerrero se encontraba manejando su auto junto a tres amigos y fue llevado enmarrocado hasta la comisaría de San Isidro.



Dentro de la dependencia policial, Luis Alonso Bustíos fue sometido al dosaje etílico respectivo, pero aún se desconoce el porcentaje cuantitativo y hace minutos fue llevado al médico legista con marrocas y a bordo de un patrullero.



Esta sería la tercera vez que Luis Alonso Bustíos es intervenido por la Policía Nacional por esta misma razón, por lo que la policía decidió detenerlo y enmarrocarlo.



Al salir de la dependencia policial de San Isidro, Luis Alfonso Bustios no declaró nada a la prensa y cabizbajo solo atinó a caminar hacia la camioneta de la policía que lo trasladaría a centro de Medicina Legal.

Luis Alonso Bustíos detenido en San Isidro. (Video: Trome/José Yucra)

Luis Alonso Bustios estuvo hasta el año pasado en 'Esto es Guerra', pero decidió no volver al reality para cumplir su sueño de ser futbolista jugando en Unión Huaral, equipo en el que milita actualmente.



"Quiero agradecer a todos, muchas gracias por ayudarme a crecer como persona. Me quedo con una cosa que me dijo en Navidad una persona que quiero muchísimo: ‘Nunca dejes que te digan que no puedes hacer nada, lucha por tus sueños. Lo haré con más fuerza", manifestó Luis Alonso al despedirse de Esto es Guerra.

Durante su participación en 'Esto es Guerra', Luis Alonso Bustíos estuvo coqueteando con Yahaira Plasencia e, incluso, salieron un tiempo hasta que la salsera decidió que solo serían amigos y pedía que no la relacionaran con el también exfutbolista de la Universidad San Martín.