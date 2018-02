'Esto es guerra': Luis Alonso le recuerda a Rosángela Espinoza el día que la "botaron" del programa [VIDEO]

!Esto es guerra! Rosángela Espinoza llegó al programa para alborotar todo el set de 'Esto es guerra'. Fue América Televisión quien hizo el anuncio del retorno de Rosángela Espinozaa 'Esto es guerra' en Instagram.



Rosángela Espinoza llegó a 'Esto es guerra' y ahora protagoniza una pequeña discusión con Luis Alonso. Rosángela Espinoza le "recomendó" Luis Alonso que se concentre y que se dedique a ganar las competencias.



Por su parte, Luis Alonso no se quedó callado y le respondió a Rosángela Espinoza con un fuerte comentario. Luis Alonso le recordó a Rosángela Espinoza por qué no está pendiente de su carrera en 'Esto es guerra'. "Yo estoy compitiendo. Seguramente no viste mi participación porque te botaron", manifestó Luis Alonso en 'Esto es guerra'.



Rosángela Espinoza y Luis Alonso tuvieron una pequeña discusión donde en centro fue Yahaira Plasencia. Por su parte, Luis Alonso el pidió a Yahaira Plasencia que no hable de una persona que no está presente en 'Esto es guerra'. ¿Qué está pasando con los 'guerreros' del programa?

Esto es guerra