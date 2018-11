¡Se pronunció! La mamá de Austin Palao utilizó su cuenta de Instagram para brindarle un mensaje de apoyo al integrante de Esto es Guerra, después de que terminara su relación con Luciana Fuster y ella revelara que la maltrató psicológicamente.

María Castro Queija, la mamá de Austin Palao quien vive en Nueva York, colgó una fotografía en Instagram donde se muestra feliz con su hijo. Acompañó la instantánea con un extenso mensaje en defensa del retador.

"Te amo hijo, eres mi orgullo, te di la vida, te críe y eduqué. Hoy Dios y la vida me recompensan con un hijo admirable, con valores y mucho amor en su corazón. Que nada cambie tu esencia, sigue adelante, que la vida nos pone matices para crecer como personas y madurar siempre con Dios adelante guiando tus pasos", escribió la mamá de Austin Palao en Instagram.

"Gracias a todas las personas que te están apoyando en este proceso, lo valoro muchísimo ya que me encuentro en otro país y no puedo estar en este momento físicamente a tu lado, sin embargo, sé que estás en buenas manos y eso me da tranquilidad. Todo pasa, deseo siempre lo mejor para todos, nadie es perfecto, aprendemos de nuestros errores, eso nos hace grandes", agregó la madre del integrante de Esto es Guerra.

La madre de Austin Palao lo defendió a través de sus redes sociales. (Foto: Captura de Instagram) La madre de Austin Palao lo defendió a través de sus redes sociales. (Foto: Captura de Instagram) La madre de Austin Palao lo defendió a través de sus redes sociales. (Foto: Captura de Instagram)

Cabe indicar que Luciana Fuster confesó hace algunos días que su relación con Austin Palao pasaba por muchos conflictos y que en una discusión la dejó “tirada en la calle a la 1 de la mañana”.

Por su parte, Austin Palao se defendió y dijo que su relación terminó porque su amigo, Emilio Jaime, lo traicionó al cortejar a Luciana Fuster cuando aún era su pareja.