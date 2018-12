Esto es Guerra: María Pía Copello deja la conducción del reality para estar con sus hijos y su familia | VIDEO

¡EN SHOCK! Maria Pía Copello le dice adiós a 'Esto es Guerra' tras cuatro años de asumir la conducción del reality de competencia. La conductora asumió el reto de conducir el programa al lado de Mathías Brivio, tras la salida de Johanna San Miguel.



Maria Pía explicó que la decisión de no seguir al frente de 'Esto es Guerra' la tomó después de analizar muy bien su situación, pues sus hijos le pedían pasar más tiempo con ellos lo cual se le complicaba por el horario del reality de América TV. "Ellos me necesitan", dijo entre lágrimas.



"Comenzó mi aventura en Esto es Guerra como jugando, cuando llega la llamada inesperada de Peter y Mariana para decirme que querían que asuma la conducción y yo le dije a Peter que me quedaba solo cuatro meses, que no podía más porque el horario era muy complicado para mí por mis hijos", dijo entre lágrimas María Pía Copello.



"Así me quedé cuatro años en Esto es Guerra porque me enamoré del programa, de la gente que estaba aquí y la verdad me hicieron sentir sumamente cómoda y es por eso que decidí quedarme todo este tiempo, pero mis hijos me necesitan", agregó la conductora.

María Pía Copello indicó que fueron sus hijos y su familia quienes le pidieron estar más tiempo con ellos. "Ellos quieren que esté en casa, han hablado conmigo. Mi familia en general me necesita y tenía que tomar la decisión y todos los años era tratar de estar aquí porque me encanta y tratar de estar con ellos. Yo creo que nunca el hecho de optar por la familia es un error, jamás. Mi familia está primero".



En otro momento, María Pía Copello dijo que "los llevo en mi corazón y tengo varias cosas que agradecer, una es al público que me recibió con los brazos abiertos y con tanto cariño".

También le agradeció a Peter Fajardo por su apoyo y lo llenó de elogios. "Tu eres el alma de Esto es Guerra. Estoy seguro que la vida nos va a permitir volver a trabajar juntos".



"A Mathías, como siempre lo he dicho, mejor partner no pude haber tenido. Jamás hemos tenido ningún inconveniente. Te quiero un montón y te voy a extrañar. Estoy segura que la persona que vendrá va a hacer tus días tan felices como yo", mencionó María Pía Copello.



Finalmente, María Pía Copello agradeció a todos los guerreros y al equipo de producción por la confianza y la oportunidad. "Estoy segura que muy pronto volveremos a vernos en la tele, en un horario que se acomode más a mi realidad"

Este jueves 20 de diciembre será la gran final de 'Esto es Guerra' y el último programa de Maria Pia Copello.