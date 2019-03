'Esto es Guerra': Mario Irivarren bromea y 'llora' por el ingreso de Ivana Yturbe reality de TV | VIDEO

Mario Irivarren confesó que nunca se imaginó que su expareja Ivanna Yturbe iba a ingresar a 'Esto es Guerra' , pero que lo toma con tranquilidad porque ella es como "cualquier competidor".



"Me causó cierta risa, porque no me imaginaba. Yo pensaba que iba a entrar Micheilla, Michelle, Melissa, pero nadie se imaginaba y yo tampoco", señaló Mario Irivarren a América Espectáculos.



Sin embargo, el capitán de los 'retadores' bromeó y se puso a 'llorar', pero luego se empezó a reír y hasta reclamó que Ivana no se acerque a saludar a todos sus compañeros. "Creo que estaba muy nerviosa y me imagino que lo corregirá como se debe, yo hablo por los muchachos y tiene que saludar con su besito".

Aseguró que él no vive pensando en el resto, "qué intención tendría yo para provocar a la gente, qué aburrido vivir así".



También indicó que si Ivana Yturbe va a los 'retadores', él la va a tratar como a sus compañeros. "La misma actitud la tendré con ella como con todos los competidores".



Asimismo, Mario Irivarren sostuvo que si Ivana Yturbe piensa que no va a competir eso es "mas falso que mi nariz".

Sobre las posibilidades de una reconciliación, el integrante de 'Esto es Guerra' indicó que "su historia está para la Rosa de Guadalupe o para Netflix, pero ahí sí cobro derechos"



"Qué pasará, no sé, miren 'Esto es Guerra'. Uno nunca sabe lo que va a pasar", finalizó.