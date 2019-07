Mario Irivarren se picó y reaccionó así cuando le preguntaron y armará vasitos en circo de Esto es Guerra

¡Se picó! Mario Irivarren no dudó en contestarle con todo a un reportero que le preguntó si 'armarían vasitos' en el circo de Esto es Guerra. Y es que los chicos reality han sido duramente criticados por la simpleza de algunas de sus competencias.

"De hecho va estar la campana y van a estar los vasos", preguntó el reportero de Magaly Tv La Firme tratando de vacilar a las personalidades del circo en plena conferencia de prensa.

De inmediato, Karen Dejo contestó y aclaró que no presentarían ese reto. "No, los vasos no", dijo con una sonrisa. Sin embargo, el que no tomó con humor la pregunta fue Mario Irivarren, quien pidió la palabra para responder.

"Siempre nos molestan con el tema de las tuerquitas y los vasos y hay que resaltar... primero que no hacemos ese juego hace cinco años. Van a haber competencias, según lo que me ha explicado Peter... complicadas", dijo el ex de Ivana Yturbe.

Finalmente lanzó un comentario para el reportero de Magaly Medina y lo retó a cumplir el reto de 'los vasitos'. "Yo quiero ver a la gente que pueda hacerlo y me encantaría ver a Otto ¿Qué opinan ustedes", dijo el chico reality.