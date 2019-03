¿Mario Irivarren sigue enamorado de Ivana Yturbe? Esto dijo Reinaldo dos Santos

Reinaldo dos Santos estuvo este viernes en el set de Esto es Guerra y causó polémica con sus hasta ahora acertadas predicciones. Es así que luego de asegurar que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán no tenían posibilidad de regresar, se refirió a los sentimientos de Mario Irrivaren.



La pregunta de rigor la hizo Rosángela Espinoza. "¿Mario Irivarren sigue enamorado de su ex, Ivana?", lanzó la chica selfie. "Dónde hubo fuego cenizas quedan pero yo no veo que se vuelva a encender la llama ahí", respondió Reinaldo dos Santos.

Pero ahí no quedó todo. Rafael Cardozo intervino y preguntó si Ivana Yturbe volvió a Esto es Guerra con la intención de retomar su relación con Mario Irivarren. "No, yo creo que para estar cerca pero no con la intención de regresar", dijo el vidente.

La 'Princesa Inca' no se quedó callada y aclaró que regresó al reality para trabajar. Asimismo, dijo que aunque la amistad con Mario Irivarren no se ha retomado igual, si conversan mucho más. "Amistad no, pero de hecho a raíz de todo lo que ha pasado hemos hablado muchísimo más", dijo.