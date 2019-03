Mathías Brivio desmintió rumores sobre su 'muerte' y mandó contundente mensaje

Mathías Brivio, conductor de Esto es Guerra, desmintió los rumores de su muerte que se propagaron por las redes sociales. A través de su Instagram, el compañero de Gian Piero Díaz en el reality de América Televisión mandó un contundente mensaje.

Mathías Brivio utilizó su cuenta de Instagram para desmentir la afirmación con la captura de su supuesta muerte.



"No entiendo qué tipo de gente puede hacer algo así. Estoy bien y feliz. No me ha pasado nada…", escribió Mathías Brivio en su cuenta de Instagram.



No es la primera vez que sucede esto en redes sociales. Hace unos días, Tomás Borda, el Dr. TV, tuvo salir en un programa de televisión para desmentir su 'muerte'. Esta vez fue el turno de Mathías Brivio.



Los fans de Mathías Brivio y Esto es Guerra se mostraron aliviados tras la publicación del conductor en Instagram y le desearon lo mejor.