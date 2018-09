'Esto es guerra' despide a Michelle Soifer y a Rosángela Espinoza casi la sacan por decir que hay 'vara' en el reality

La producción de 'Esto es Guerra' decidió separar a Michelle Soifer del reality por no presentarse hoy en el reality y anunció su nuevo reemplazo en el programa de América Tv. Sin embargo, la popular 'Michi' no se dio por enterada de la decisión, pues ella se encuentra disfrutando de unas románticas vacaciones con Kevin Blow en República Dominicana.



"Todos saben que Michelle Soifer tenía permiso, pero hoy tenía que llegar al programa", indicó El Tribunal de 'Esto es guerra'. La máxima autoridad del programa indicó que la competidora está acostumbrada a hacer lo que quiere y no acata las decisiones que la producción indica, por ello, agregaron, los engreimientos hacia la chica reality se acabaron.



Es en ese momento que decide intervenir Rosángela Espinoza, quien aseguró que si Michelle Soifer no estaba en 'Esto es Guerra' era culpa de ellos.



"No es la primera vez que ella falta y por un tema de compañerismo no me gustaría que Michelle quede fuera del programa, pero las veces que ella ha venido tarde, que ha faltado, ustedes le han perdonado y me hubiera gustado que el día que yo falté también se pongan en mi lugar pero no lo hicieron", dijo molesta Rosángela Espinoza.

Esto provocó que los 'retadores' salieran a defender a Michelle Soifer, pero el Tribunal salió al frente y puso en su sitio a Rosángela Espinoza, pues le indicó que si tan compañera es, ella también puede quedar eliminada hoy. "No sé que tiene contra mí, pero ustedes siempre le han permitido todo a Michelle Soifer".

Finalmente, Rosángela Espinoza retó al Tribunal y le pidió medir a todos con la misma vara.