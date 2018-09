Michelle Soifer no se casa con nadie. La participante de Esto Es Guerra se hartó de su situación en el reality de competencia. Como se sabe, ella fue expulsada hace una semana por no aparecer en el programa después de perder el vuelo de República Dominicana a Perú.

Por ese motivo, la producción decidió que la presencia Michelle Soifer en el programa sea decidida por sus compañeros de Esto Es Guerra. Los retadores y guerreros debían votar por la permanencia de Michi. Al final, el resultado fue 9 vs. 9 y Rosángela Espinoza tenía el voto decisivo.

Sin embargo, la chica selfie se negó a votar porque no quería la responsabilidad de eliminar a Michelle Soifer. Al ver la actitud de Rosángela Espinoza, Michi decidió darse la vuelta y, mirándola a los ojos, le recordó el peor error en su carrera en TV: la pelea con Yahaira Plasencia.

"A mí no me sacaron por mala disciplina. A mí no me botaron de aquí porque yo le hice algo a alguien. A mí simplemente me sacaron porque perdí un pasaporte y no pude tomar mi vuelo. Te lo estoy diciendo mirándote a los ojos Rosángela" , declaró Michelle Soifer.

Pero no todo quedó ahí. Cansada de la situación, la cantante arremetió contra sus compañeros. Michelle Soifer les recordó que muchos de los que votaron porque se vaya fueron suspendidos o expulsados anteriormente de Esto Es Guerra por agarrarse a golpes, situación que está prohibida en el programa.

"Es una realidad. Todos los que están parados en la línea que no han faltado el respeto, hasta golpes se han dado y ¿vienen a mí a juzgarme?", dijo Michelle Soifer. Los conductores del programa y la voz del 'Tribunal', vocera de la producción del programa la interrumpieron para que no hable más de ese tema.

