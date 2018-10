Un incómodo momento se vivió en Esto Es Guerra. Nicola Porcella, el capitán de los guerreros, defendía a su compañero Rafael Cardozo cuando el brasileño dijo que no podía decidir entre las Cobras y los Leones. Sin embargo, fue un comentario sobre sus otros compañeros, que quedó en el aire y que algunos creyeron era para Angie Arizaga.

"Hay un montón de gente que quiere quedar bien ante cámaras. Hay gente acá que es muy susceptible con lo que le escriben por las redes, con lo que le vayan a decir, siempre quieren tener su buena imagen, quieren cuidarse y no quieren pelearse con nadie y dicen lo que les conviene en el momento", declaró Nicola Porcella.

En ese momento, Angie Arizaga dio un paso adelante para hablar sobre la situación, pues no entendía qué tenía que ver su comentario ante la situación con Rafael Cardozo. Momentos antes, ella había dicho que su corazón era León, sorprendiendo a su expareja que siempre fue Cobra.

"Creo que el quedar bien es no decir de qué equipo eres. Sí, yo he dado muchas victorias a las Cobras, pero ahora mi corazón es león y lo estoy porque no quiero quedar mal con un equipo. Estoy siendo sincera. Ahora soy leona. La sinceridad de Rafael, según lo que vemos aquí, es que quiere quedar bien con los leones y cobras y por eso no quiere decir el nombre de nadie. Eso es quedar mal", declaró Angie Arizaga.

Al escuchar la declaración de su expareja, Nicola Porcella dijo que no tenía nada que discutir con Angie Arizaga y no entendía su intervención. Ante esto, la 'Negrita' le aclaró que estaba hablando de Rafael Cardozo y en ningún momento le respondió.

Pero no todo quedó ahí. Nicola Porcella mandó una indirecta a su ex y a sus compañeros, pues aseguró que muchos de los participante de Esto Es Guerra tienen otros trabajos además del programa y por eso no daban su 100% y solo se dedicaban a sus redes sociales.

"Hay gente que en el programa no hace mucho, no trabaja mucho y tiene que manejar bien sus redes sociales. Hay gente que sí trabajamos y sí hacemos las cosas y lo manejamos distinto. Cada uno maneja el tema como quiere", indicó Nicola Porcella.

Al escuchar esto, Angie Arizaga le respondió directamente a su expareja y le dejó en claro que muchos en Esto Es Guerra tienen otros trabajos aparte del programa de competencia. Por eso, no entendía qué tenía que ver eso con toda la situación sobre Rafael Cardozo.

Angie Arizaga y Nicola Porcella en Esto Es Guerra

"A NICOLA LE DUELE QUE ANGIE DIGA QUE ES LEONA"

Rosángela Espinoza no pudo evitar meter su sazón entre la discusión de la expareja y soltó un comentario con el que muchos estuvieron de acuerdo. De acuerdo a la chica selfie, la actitud de Nicola Porcella se debía a que, minutos antes, Angie Arizaga había dicho que era Leona y no Cobra.

"A Nicola le duele que Angie diga que es Leona y punto", declaró Rosángela Espinoza, desatando la sorpresa y respaldo de varios de sus compañeros en Esto Es Guerra. Nicola Porcella rápidamente negó lo dicho por la chica selfie.

Recordemos que durante muchas temporadas, Angie Arizaga fue del equipo de Las Cobras. Sin embargo, cuando se le consultó qué equipo preferiría, ella eligió a Los Leones. De acuerdo a la 'Negrita', esto sería mejor para mantener distancia con Nicola Porcella.