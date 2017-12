Esto es Guerra: Nicola Porcella dice que Los leones se robaron final de temporada [VIDEO]

El ‘guerrero’ Nicola Porcella dijo que la final de ‘Esto es guerra’ estaba ‘manchada’ porque les ‘robaron’ el triunfo a las ‘cobras’.



“Era mi copa, me la robaron. Una final no se mancha, si había algo que reclamar, se hacía después. Hubo errores de las dos competidoras (Paloma Fiuza y Karen Dejo). O ese punto se anulaba o le das el punto a la que terminó primero. No puedes terminar con tanta polémica una final”, manifestó Nicola Porcella en el programa ‘Estás en todas’.



A su vez, Karen, quien dio el triunfo a los ‘leones’ en Esto es Guerra, se mostró emocionada.



“Ha sido un año redondo, estoy muy feliz por eso. Ingresé al reality y le di el triunfo a mi equipo, tenía una gran responsabilidad. ¿Polémica? Bueno, cuando hay un ganador, el perdedor siempre reclama, es normal”, dijo.

