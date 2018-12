Nicola Porcella lamentó ausencia de Angie Arizaga en final de EEG: "Con ella hubiera sido distinto" | VIDEO

La noche del último jueves se llevó a acabo el penúltimo día de competencia de la temporada de “Esto es guerra”, donde ‘guerreros’ y ‘retadores’ lucharon por llevarse el título al mejor equipo que se definirá este viernes.

A pesar que se había lesionado el día anterior, Nicola Porcella , el ‘Capitán histórico’ de los ‘guerreros’, no podía alejarse de la competencia, incluso desobedeciendo la recomendación de los médicos, quienes le recomendaron descansar.

“Se me salió el hombro, pero me lo acomodaron el clínica, y me está doliendo todo, pero hoy teníamos que sacarnos la mugre porque sabíamos que teníamos una baja”, dijo Nicola Porcella a las cámaras de América Espectáculos.

De esta forma, Nicola Porcella hizo referencia a la ausencia de Angie Arizaga, quien no pudo asistir a la competencia porque tuvo que acudir a recibir atención médica por un problema de salud que se le presentó.

“Por lo que me dijeron estaba mal, estaba en la clínica y no podía venir (…) De hecho nos costó (sumar puntos), creo que con Angie (Arizaga) la historia hubiese sido distinta”, manifestó Nicola Porcella. sobre la importante baja de su equipo.

Nicola Porcella lamentó que Angie Arizaga no pudiera participar en la competencia. “Igual ella sabe que la voy a apoyar siempre, ella es una persona con la que he estado mucho tiempo y el cariño y el respeto siempre van a estar ahí”, indicó.