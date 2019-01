¿Declaración de amor? Nicola Porcella le dedicó tremenda mirada a Angie Arizaga en Esto Es Guerra | VIDEO 

Nicola Porcella tuvo una difícil prueba. El participante de Esto Es Guerra tenía que convencer a su expareja Angie Arizaga de unirse al equipo de Los Guerreros. Por ese motivo, no dudó en darle un mensaje que, para muchos de los fans, estaba lleno de sentimientos por la relación que mantuvieron por tantos años.

La primera prueba que tuvo que pasar Nicola Porcella fue decirle a Angie Arizaga por qué tenía que elegir estar en su equipo. El guerrero señaló que la 'Negrita' era el corazón de los guerreros y que eso quedó demostrado en la final de Esto Es Guerra.

"Es súper simple: Angie es el corazón de Esto Es Guerra. A Angie no la valoraron allá. Angie dio todo acá. Cuando pasó a los retadores, sí, jugó bien. Pero en los guerreros ganó toda la vida a Alejandra y no la dejó tener ni un punto. Algo más simple: cuando ella no pudo venir a la final, todos los que estuvimos pendientes, fuimos los guerreros", declaró Nicola Porcella.

Pero lo que llamó la atención en su discurso, fue cuando el capitán de los guerreros terminó su discurso. Nicola Porcella le dedicó una mirada matadora a Angie Arizaga por varios segundos y en silencio. "Si Angie está acá ese campeonato es nuestro"

Luego, fue la misma Angie Arizaga quien le preguntó tanto a Nicola Porcella como a Mario Irivarren qué cualidades había visto en ella para que decidiera por un equipo. Cuando le tocó a su expareja, él solo atinó a decir:

"Simple: El inmenso corazón que tienes para hacer las cosas. No solo en la competencia, sino en la vida diaria. Así que nada, mí eres una de las mejores. Siempre lo he dicho, creo que mereces estar con nosotros", finalizó Nicola Porcella.

Al final, Angie Arizaga optó por estar en el equipo de los guerreros. La morena fue corriendo al lado de sus compañeras mientras que, a lo lejos, Nicola Porcella sonreía al verla a su lado.