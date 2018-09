En la última edición de Esto es Guerra, Nicola Porcella arremetió contra Rosángela Espinoza y aseguró sentirse arrepentido de haber hecho que sus compañeros de equipo voten por la popular 'chica selfie'.



Nicola Porcella afirmó que Michelle Soifer 'es más gente'. "Me arrepiento de haber tomado esa decisión porque me doy cuenta que eres más gente, eres más persona porque cuando ves a tu equipo mal, tú pones el pecho y asumes la culpa", dijo el capitán de los Guerreros.

Sin embargo, la mañana de este sábado en el programa 'En Boca de Todos', Nicola Porcella dijo que todas las excusas de Michelle Soifer para llegar tarde o faltar a Esto es Guerra son difíciles de creer.

"Michelle pierde vuelos, se me malogra el carro, el perro se le muere... tiene mil excusas. A lo largo de estos siete años Michelle viene excusándose de muchas faltas y ya llega un momento en el que no le crees, no sabes si es verdad o mentira", dijo Nicola Porcella.



Sin embargo, Sheyla Rojas aseguró sí creerle a Michelle Soifer y dijo que hubiera votado por ella en vez de por Rosángela Espinoza. "Yo he perdido vuelos. A todos nos puede pasar. A Michelle le pasó eso y bueno, ella reconoció, aceptó y dio la cara" , dijo la conductora de Estás en Todas.

Nicola Porcella: "Michelle Soifer pierde vuelos, se le muere el perro... llega un momento en el que ya no le crees". Video: En Boca de Todos

