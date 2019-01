Nicola Porcella minimiza la llegada de Fabio Agostini a Esto Es Guerra: "¿Quién es? No me interesa" | VIDEO

No le interesa. Nicola Porcella se mostró indiferente ante la llegada de Fabio Agostini al programa Esto Es Guerra el último miércoles 23 de enero. El español reveló que sus compañeros le dijeron que el guerrero se desapareció del set a su llegada para evitar saludarlo.

Pero eso no fue todo. El irreverente español no dudó en molestar a Nicola Porcella dándole una rosa a Angie Arizaga apenas llegó al set de Esto Es Guerra. La morocha se mostró sorprendida por este gesto, pero prefirió no darle mayor importancia.

Cuando el reportero de América Espectáculos le preguntó que le pareció la llegada de Fabio Agostini al programa, Nicola Porcella puso una cara que lo dijo todo. El guerrero le preguntó al hombre de prensa de quién estaba hablando.

"¿Quién? No me interesa. Que primero se preocupe por lo suyo. Si lo quiere hacer por molestarme, a mí no me afecta. Me da risa. Me parece de niños. Me da pena por Angie que la utilice así, pero estamos acostumbrados", declaró Nicola Porcella.

Nicola Porcella sobre Fabio Agostini

Así como Nicola Porcella, Angie Arizaga también se pronunció luego que Fabio Agostini le diera una rosa a su llegada. La guerrera indicó que hablaría seriamente con el español pues sabe que solo lo hizo para enojar a Nicola Porcella.

"Tengo que hablar seriamente, en persona. No entiende. Le he dicho que en el 2018 ya mucho chistecito. Yo no soy burla de nadie. Con Fabio hay una gran amistad y tengo que hablar con él porque esas bromas no me gustan. No va a haber nada jamás", sentenció Angie Arizaga.