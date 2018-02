Esto es Guerra: Patricio Parodi jura que se parece a Maluma con nuevo look  y Carlos Cacho lo destruye así 

No lo sueltan. El modelo e integrante de Esto es Guerra, Patricio Parodi , fue punto de burlas por su nuevo aspecto. Una de las bromas que más divirtió a los seguidores del reality fue la que le hizo Carlos Cacho al guerrero.



El juez del tribunal de Esto es Guerra tildó a Patricio Parodi de Maluma Parodi Martín y le pidió a Carlos Cacho opinar sobre el look del guerrero."Yo lo veo más parecido a Pablito Ruiz", dijo el maquillador del modelo.



El comentario del maquillador sobre el nuevo look de Patricio Parodi generó la risa de todos los presentes en Esto es Guerra. El modelo demostró que tiene correa y también se río de la broma de Carlos Cacho.



Carlos Cacho también expesó que a Patricio Parodi no le quedaba mal ese look porque tiene bonito perfil. El modelo hizo unos pasos de baile para celebrar el comentario del maquillador demostrando que se puede reír de él mismo sin problemas.



Esta es la segunda broma que recibe Patricio Parodi sobre su look en Esto es Guerra.Durante la segunda gala de presentación del reality, Janick Maceta dijo que el guerrero le parecía lindo "interiormente".

Patricio Parodi sufre cruel broma de Carlos Cacho