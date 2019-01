Esto es Guerra | Rebeca Escribes sobre posible reemplazo de María Pía Copello: "Hay que evaluar muchas cosas"

Rebeca Escribens habló sobre los rumores que afirman que es una de las candidatas para reemplazar a María Pía Copello en la conducción de ‘Esto es Guerra’.



“Sí he leído y escuchado a los fans de ‘Esto es Guerra’ (que la piden como conductora). Es bonito que te consideren, no lo voy negar, pero no he recibido ninguna llamada ni he conversado con las cabezas del programa”, señaló.



Si te hacen la propuesta, ¿aceptarías?

Hay que evaluar muchas cosas. Yo también tengo hijos al igual que María Pía y sé que para ella ha sido difícil. Imagínate tener que salir a Pachacámac (al canal) cuando sus hijos regresaban del colegio y cuando ella retornaba, ya estaban dormidos. Yo tengo dos (hijos), uno ya está hecho y derecho, pero el otro tiene 9 años y me necesita. No quiero cometer los mismos errores y dejar pasar cosas importantes, como hice con el mayor, por labrarme un futuro. Yo sí quiero aprovechar a mis hijos.