Esto es Guerra: ¿Rosángela Espinoza llama 'aburrida' a Alejandra Baigorria? [VIDEO y FOTOS]

En la edición del viernes de Esto es Guerra se pudo ver un roce entre Rosángela Espinoza y Alejandra Baigorria. El tema se puso picante, como lo muestra el video insertado en esta nota, cuando la rubia le dijo a la 'Barbie peruana' que hacer show con ella 'bajaba' su nivel.



"Yo tengo como siete años en la televisión y lo que menos haría sería hacer show contigo. Creo que baja mi nivel", fue lo que mencionó Alejandra Baigorria en Esto es Guerra, haciendo que los ojos de todos se posen en Rosángela Espinoza.



La expareja de Carloncho solo se limitó a mandar un beso y reír por las palabras que había lanzado la integrante de Los leones. ¿Acaso ella llegó a olvidar el asunto? Pues, parece que no.



ABURRIMIENTO

En la noche del domingo, Rosángela Espinoza subió una imagen al módulo Stories de su cuenta de Instagram. En esta se podía ver una composición que podría ser considerada como una respuesta a lo afirmado por Alejandra Baigorria.



"¿Mi cara cuando me dices que no estoy a tu nivel? Dirás a tu nivel de aburrimiento. Obvio, microbio", fue lo que colocó Rosángela Espinoza en la foto que subió a Instagram. ¿Acaso Alejandra Baigorria contestará?



Esto es guerra