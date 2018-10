Rosángela Espinoza se queda en Esto es Guerra. Después de realizar un complicado y reñido circuito con Michelle Soifer, la 'chica selfie' se ganó su lugar y permanencia en el popular reality de TV.



Michelle Soifer quedó eliminada, aunque eso no le impidió felicitar a su rival de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza. "Estoy contenta de haber recibido tanto apoyo de mis compañeros y felicitar a Rosángela. Me voy contenta de que haya sido de esta manera y no a dedo, haciendo lo que sabemos hacer, competir", dijo la popular Michi.

Por su parte, Rosángela Espinoza también felicitó a Michelle Soifer por su desempeño en el circuito que la sacó de Esto es Guerra y deseó verla pronto en el programa. "Que esto sea un nuevo comienzo, agradecer a mis compañeros que estuvieron a mi lado, al público y Michelle, espero que regreses a competir", dijo la 'chica selfie'.

Momentos después, Rosángela Espinoza volvió a arremeter contra en Tribunal, esta vez a favor de Michelle Soifer. "Yo no quisiera que te vayas Michelle, quisiera que se pronuncie el Tribunal, que se ponga los pantalones ", agregó.

Por su parte, Michelle Soifer consideró que esta vez el Tribunal de Esto es Guerra fue muy drástico con ella y con Rosángela Espinoza. "A pesar de nuestras diferencias, Rosángela no puede vivir sin mí", finalizó.

Rosángela Espinoza derrota a Michelle Soifer y se queda en Esto es Guerra

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.