Esto es Guerra: Rosángela Espinoza ‘explotó’ con Fabio Agostini por insistir con el 'regalito' que rechazó

Lo sospechó desde un principio. Rosángela Espinoza sabía que Fabio Agostini se traía algo entre manos al portarse tan galante con ella y entregarle un ‘Ken Zumba’ de regalo en la edición de anoche de Esto es Guerra.



“Creo que ya se pasó. Él lo toma de una manera. Yo puedo ser muy carismática, muy buena onda con todos pero creo que no les he dado ningún tipo de confianza. Solamente dije la verdad, que sí pero ya lo quiero dejar ahí”, dijo la ‘Chica Selfie’ a América Espectáculos.

“Todo da vueltas así que yo estoy tranquila. Como dije la justicia tarda pero llega. Quien ríe último, ríe mejor”, añadió Rosángela Espinoza, precisando que no se trata del obsequio sino del sentimiento con el que se lo entregó el español.



“Va acompañado con un tema de burla, como diciendo que ‘Zumba es tu Ken’. ¿Él qué se cree? Discúlpame, para mí no eres el chico más guapo del mundo como te consideras. No lo voy a minimizar ni nada pero para mí no es nada de mi gusto”, precisó la modelo.

Rosángela Espinoza ‘explotó’ con Fabio Agostini por insistir con el 'regalito' que rechazó en Esto es Guerra

Sin embargo, Fabio Agostini lamentó que la sorpresa no le haya caído nada bien a Rosángela Espinoza y no entiende porqué trató así a su ofrenda de paz, ya que lo único que busca es zanjar el tema de su enemistad de una vez por todas.



“Yo soy un hombre muy detallista y hoy quise zanjar el problema entre Rosángela (Espinoza) y yo con un detalle. Y bueno, simplemente le traje su Ken. Aparte, era una chica que decía que 'La Barbie estaba buscando a su Ken'. Yo he encontrado a su Ken, el Ken Zumba”, explicó el 'galáctico'.

“Lo tiró, le dio una patada y todo (al muñeco). Eso está muy feo. A esta chica no se le puede regalar nada. Mientras mejor las tratas, peor te tratan a ti”, reflexionó Fabio Agostini, que dijo que no iba a desistir y se lo iba a volver a obsequiar.



Pero lo que no sabía el español era provocaría que Rosángela Espinoza lo encarara en el estacionamiento del estudio Pachácamac de América Televisión y se enfadara con él por insistirle con el tema.

“Yo no estoy jugando contigo, imbécil”, le dijo Rosángela Espinoza a Fabio Agostini, quien le repetía que tenía que llevarse el regalo. La ‘Chica Selfie’ no tuvo mejor idea que arrojar el muñeco en un tacho de basura e irse del lugar.

Rosángela Espinoza ‘explotó’ con Fabio Agostini por insistir con el 'regalito' que rechazó en Esto es Guerra

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.