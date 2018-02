Esto es Guerra: ¿Rosángela Espinoza pidió que no contraten a Yahaira Plasencia para regresar al reality?

Rosángela Espinoza no está dispuesta a vivir momentos de tensión en 'Esto es Guerra' y habría exigido que en su contrato coloquen una cláusula en la que el programa se comprometía a no contratar a Yahaira Plasencia, tras la tremenda pelea que protagonizaron en vivo y que originó a que ambas sean sacadas del reality.



Al ser consultada por el programa 'Estás en Todas' Rosángela Espinoza no negó tal afirmación e indicó que "o era ella (Yahaira Plasencia) o yo". Sin embargo hasta ahora es un misterio si la cantante ingresará de nuevo al reality de competencia.



En tanto, algunos guerreros se mostraron inconformes con el regreso de Rosángela Espinoza a 'Esto es Guerra' e, incluso, Mario Irivarren se negó a hablar de ella, mientras que Alejandra Baigorria manifestó que mientras la autodenominada 'barbie peruana' no se meta con ella todo va a estar tranquilo, pero si lo hace "me va a encontrar y vamos a tener problemas".



Detrás de cámara de la pelea de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

"Yo sé que hay personas que están pendientes de mis movimientos, pero yo estoy tranquila", dijo Rosángela Espinoza al referirse al descontento de alguno de sus compañeros.

El ingreso de Yahaira fue promocionado por Esto es Guerra El ingreso de Yahaira fue promocionado por Esto es Guerra

¿YAHAIRA INGRESARÁ A ESTO ES GUERRA?



Todo parece indicar que en la temporada de verano de 'Esto es Guerra' Yahaira Plasencia será la gran ausente, lo que tendría contenta a Rosángela Espinoza. Sin embargo, el reality no ha descartado el alejamiento de la cantante, por lo que en los próximos días podría darse su reingreso y estamos seguros que va a trae más de un dolor de cabeza a la famosa 'chica selfie'.