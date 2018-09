'Esto es guerra': Rosángela Espinoza quiso reclamarle a Mario Irivarren por sentenciarla, pero todo le salió mal | VIDEO

Rosángela Espinoza nuevamente se enfrentó a Mario Irivarren luego que él la sentenció en 'Esto es Guerra'. La 'Chica Selfie' mostró su molestia, ya que según ella esta sería la tercera vez que el capitán de los retadores la manda al 'paredón' y piensa que tiene algo en su contra, pues "hay otras alternativas" en su equipo.



La integrante de 'Esto es Guerra' tras ser sentenciada soltó una frase que incomodó a Mario Irivarren: "ojalá que quede en tu conciencia lo hombre que eres" y que hoy trató de aclarar, pero todo le salió mal.

Los conductores del programa llamaron a Rosángela Espinoza y Mario Irivarren para poder aclarar algunos puntos de la competencia y pidieron que este tema no se transformara en algo personal.

Por su parte, Rosángela Espinoza le preguntó a Mario Irivarren que si tenía algo en su contra. El retador indicó que no era nada personal y que la sentencia era una "decisión de equipo", pero la popular 'chica selfie' no entendía razones y hasta se puso en modo capricho cuando Alejandra Baigorria se puso al lado del capitán de los retadores. " Si ella está aquí, entonces yo no hablo", agregó y pidió que retiraran a la rubia del lugar.

Mario Irivarren y Rosángela Espinoza intercambiaron puntos de vista sobre todo lo sucedido y no lograron acordar nada, incluso la integrante de los guerreros intentó poner en su sitio a Maria Pía Copello, pero la conductora se comenzó a reír del comentario por lo que Mathías Brivio tuvo que intervenir para hacer de intérprete, pues con lo ofuscada que estaba la 'chica selfie', no se le entendía qué quería decir al final.



Karen Dejo también intervino y es ahí donde los conductores de 'Esto es Guerra' se dieron cuenta que la conversación no llegaría a nada y optaron por cortar todo y continuar con la competencia.