¡Está arrepentido! Nicola Porcella no pudo contenerse y se pronunció luego de que Michelle Soifer intentara renunciar a Esto es Guerra tras ir perdiendo la votación contra Rosángela Espinoza por su permanencia en el programa.



Nicola Porcella aseguró sentirse arrepentido de haber mandado a los integrantes de su equipo a votar por Rosángela Espinoza. "A mí solo me queda arrepentirme de algo que hice. Yo no me arrepiento de muchas cosas, y sí, yo mandé a la mayoría de mi equipo a votar por ti porque yo tengo esa decisión", dijo el capitán.



"Yo no me hago la víctima, yo no lloro. Y sabes qué Michelle, me arrepiento de haber tomado esa decisión porque me doy cuenta que eres más gente, eres más persona porque cuando ves a tu equipo mal, tú pones el pecho y asumes la culpa", agregó Nicola Porcella.



Tras las duras palabras de Nicolla Porcella, Rosángela Espinoza estalló en llanto y aseguró no sentirse respaldada por sus compañeros. "Si realmente votaron por mí por estrategia y no por compañerismo, entonces yo que hago en un equipo donde no me aceptan como soy ni me quieren, no valoran mi esfuerzo, no respetan mis decisiones", dijo entre lágrimas la 'chica selfie'.



Rápidamente, los chicos de Esto es Guerra volvieron a arremeter contra Rosángela Espinoza por 'siempre hacerse la víctima y llorar'. Sin embargo, el Tribunal del programa levantó la voz y dijo estar 'cansado de que siempre digan que se trata de un show armado'.

Asimismo, María Pía Copello y Matías Brivio respaldaron a Rosángela Espinoza al decir que cada persona tiene una sensibilidad diferente y que si bien algunos no lloran en ciertas situaciones, otros no pueden controlar sus emociones.

Rosángela Espinoza rompe en llanto luego de que Nicola le dijera que está arrepentido de haber votado por ella. Video: Esto Es Guerra

