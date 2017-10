¿Esto es Guerra saldría del aire por bronca entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza? [VIDEOS y FOTOS]

La pelea entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza está trayendo consecuencias que perjudicarían a 'Esto es Guerra'. El reality juvenil podría afrontar una millonaria multa y una denuncia para que sea levantado del aire.



Usuarios en las redes sociales tras ver la pelea entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza, aseguraron que la producción son los verdaderos responsables del enfrentamiento entre ambas guerreras, ya que desde que están en el reality han dejado que ambas se enfrenten y se falten el respeto mutuamente.



Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia se van a la manos en Esto es Guerra

Agregan que la producción de Esto es Guerra no se preocupaba por la integridad de Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia, sino por incrementar el morbo en el televidente y permitir que todo se desborde y termine en un terrible espectáculo que fue visto por millones de peruanos, entre ellos miles de menores de edad.



Por ello, varios han considerado tomar la iniciativa y denunciar a Esto es Guerra ante las autoridades competentes por transmitir en horario de protección al menor escenas como las que protagonizaron Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza.

PRESENTARÁN DENUNCIA CONTRA ESTO ES GUERRA



Trome.pe conversó con César Vignolo, presidente de la Fundación Ética Periodística, quien anteriormente denunció a Combate por el caso de juego con poses sexuales y sostuvo que el día lunes presentará una queja ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión contra Esto es Guerra.



Vignolo culpó a los conductores de Esto es Guerra de incitar el enfrentamiento entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza. "Desde un comienzo se incita a que ellas se ataquen. Hay una provocación de ambos (Maria Pía Copello y Mathías Brivio) hacia ambas señoritas y esto se hace más constante en los últimos días".

Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia

Reveló también que la pelea entre Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia es un show montado por Esto es Guerra para tener a la teleaudiencia embobada. "Todo esto es una porquería, pero sorprende más que no se hayan pronunciado el colectivo 'Ni una menos'', ni el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de Transporte tampoco hace nada para hacer cumplir la ley".



"Confío en que el Tribunal de Ética de Radio y Televisión haga algo. Yo haré lo humanamente posible para sacar del aire a Esto es Guerra y Combate del aire, porque nuestros hijos no se merecen la televisión que hay ahora. La televisión educa y entretiene y eso no se está cumpliendo", recalcó César Vignolo.



"La autorregulación es letra muerta en todos los canales de televisión", agregó Vignolo.