Lo que comenzó con una sanción para Angie Arizaga en Esto Es Guerra , terminó por desatar una fuerte discusión entre Sheyla Rojas y Nicola Porcella. El capitán de los guerreros desató su furia contra la conductora por decir que no defendió a su expareja.

Angie Arizaga llegó tarde a Esto Es Guerra y fue sancionada. Pese a que mostró las pruebas de su retraso, la producción optó por darle el mismo castigo que Alejandra Baigorria hace un par de días por la misma razón.

Esto enojó a Angie Arizaga y, cuando le tocó competir, la 'Negrita' de Esto Es Guerra optó por hacerlo sin ganas y correr lentamente. Cuando fue consultada por su actitud, ella respondió de manera cortante que no quería lastimarse.

Sin embargo, Sheyla Rojas fue más allá y comentó que Angie Arizaga estaba desanimada porque no sintió el apoyo de su equipo cuando fue sancionada, y mucho menos de su capitán y expareja Nicola Porcella.

Esta situación enojó al capitán de los guerreros. Nicola Porcella tomó la palabra y le pidió a Sheyla Rojas que no se meta con su equipo y que no cree situaciones incómodas dejando entrever cosas que no eran realidad.

Nicola Porcella indicó que si no defendió lo suficiente a Angie Arizaga fue porque no quería perder tiempo en discutir, sino en seguir compitiendo para ganar puntos en la competencia de Esto Es Guerra.

Sin embargo, Sheyla Rojas continuó presionando al capitán, indicando que, a diferencia del equipo de Los Retadores que se quejan hasta el final pese a que no les dan la razón, él simplemente no hizo lo suficiente por Angie Arizaga.

Estas palabras enojaron a Nicola Porcella, quien no dudó en levantar la voz para dejarles a todos claro que no era un tema personal contra Angie Arizaga y que, cuando ha sido necesario, ha defendido a todos sus compañeros por igual.

Sheyla Rojas : Cuando has tenido que defender a Rafael Cardozo, lo has hecho con garras y dientes. Y que raro ahora que no puedes defender a Angie. Ese es mi punto de vista y lo tienes que respetar así te guste o no.

Nicola Porcella: A ver Sheyla, deja de decir y deja de crear algo que no hay en mi equipo. Porque nunca ha pasado eso. No metas tú, y no te metas en mi equipo, te pido por favor. Acá no se trata de defender o no defender.

Sheyla Rojas: Calma, baja las revoluciones. Es mi punto de vista, es lo que yo creo...

Nicola Porcella: Es que no es tu punto de vista, es el punto de vista de la producción y todos acá lo sabemos. ¿Para qué sigo peleando y perdiendo tiempo del programa si igual voy a perder?