Esto es Guerra: Esta sería la razón de por qué Yahaira Plasencia no estaría en reality [VIDEO y FOTOS]

Hoy fue el último día de las presentaciones de los nuevos integrantes de Esto es Guerra y aunque los conductores bromearon hasta el final con el ingreso de la bailarina Yahaira Plasencia, la cantante no fue presentada ¿A qué se debe esto?



La respuesta sólo la sabe la producción de Esto es Guerra, sin embargo, hay ciertas señales que podrían dar luces de por qué Yahaira Plasencia no habría sido incluida en esta nueva temporada. Empecemos.



El rostro de Roságenla Espinoza. Durante toda la noche, la modelo mostró un rostro incómodo cada vez que los conductores de Esto es Guerra hacían bromas sobre el ingreso de la cantante Yahaira Plasencia.



Si bien es cierto que en este tipo de programas siempre hay un guión coordinado, la molestia de Rosángela Espinoza fue bastante natural. Sin duda, la modelo no olvida las ofensas y agresiones de Yahaira Plasencia.



Otra de las pistas se encuentra en redes sociales. Hasta ayer, Yahaira Plasencia bromeaba sobre su ingreso al reality. En el Twitter del programa incluso publicaron una foto de la cantante que hoy fue retirada de la página.



Las especulaciones están tendidas sobre la mesa. Por el momento, la bailarina Yahaira Plasencia decidió desactivar los comentarios en su Instagram y las fans de la cantante afirman que esta mejor afuera que dentro del programa.







