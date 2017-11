Estrella Torres denuncia que fue agredida por defender a Tommy Portugal

La joven cantante Estrella Torres contó que una trabajadora de la Derrama Magisterial la agredió sin motivo alguno, durante una ceremonia privada que realizaba dicha institución. ¡Lamentable situación!

Según la cantante de Puro Sentimiento, todo sucedió porque antes de iniciar el evento, los encargados no le cancelaron todo el monto a Tommy Portugal. Por ese motivo, Estrella Torres le sugirió al cantante no subir al escenario hasta que lo hagan.

En ese momento, según Estrella Torres, una joven empezó a lanzar insultos y frases racistas contra Tommy Portugal. Ante esto, la cantante de Puro Sentimiento salió en su defensa. Pero nunca esperó que le tiren una cachetada.

"La chica me lanzó un cachetadón en la cara de la nada, dejándome el ojo rojo. Pero lo más indignante de todo es que nadie hizo nada. Es más, ni siquiera me quisieron dar su nombre, pero igual acá les dejo su foto. La chica siguió participan en dicho evento como si nada hubiera pasado. Encima me trataron como si yo fuera una delincuente", explicó Estrella Torres en su cuenta Facebook.

