La cantante Estrella Torres ya está lista para su debut como solista y contó que pronto grabará un tema súper movido para sus seguidores. Además, ha lanzado su marca de ropa.

“Soy muy agradecida con mi público y le brindo lo que ellos quieren, que es verme cantar, sacar música nueva y ya estoy grabando una canción súper movida para a alegrar a toda mi gente”, afirmó.

No has pensado en incursionar en otros géneros...

La cumbia es lo mío. Mi público es cumbiambero, pero sé que también gracias al programa ‘Yo soy, Grandes Batallas’ he ganado público romántico. Así que no descarto grabar una canción en balada, quizá acompañada con otro artista de este género.

Y también has lanzado un nuevo emprendimiento.

Sí. Estoy contenta, ayer lancé mi marca de ropa Atiq, que significa vencedora. Antes de la pandemia quería hacerlo, por obvias razones se retrasó porque estamos atravesando una situación difícil a nivel mundial, pero ahora mi marca es una realidad. Podría decir que estoy cumpliendo mis sueños.

¿Solo vendes prendas femeninas?

Por el momento sí, más adelante sacaremos una línea de varones porque se quedaron picones.

Tú que eres amiga de la Chabelita y de Jonathan Rojas, ¿crees que se está ‘cocinando’ un romance?

Para nada. Jonathan tiene una forma muy bonita de ser con todos, es súper chistoso, linda persona y muy cariñoso. Yo no he visto algo más, que no sea normal entre dos amigos. Además, ellos se conocen de años y la amistad sigue siendo la misma.

Son muy amigos.

Todos compartimos una amistad sana y de buena vibra. Entre todos nos apoyamos con nuestros proyectos.

ESTRELLA TORRES DEJA PURO SENTIMIENTO

La cantante Estrella Torres contó -mediante su cuenta de Instagram- que se despedía de Puro Sentimiento, agrupación donde estuvo desde hace un par de años.

“Quiero hacer de conocimiento público que a partir de la fecha dejo de pertenecer a la agrupación Puro Sentimiento, dejando en claro que me voy en buenos términos y que siempre guardaré un eterno agradecimiento a la empresa MJC eventos por todos los años de trabajo y amistad”, comentó la artista en la primera parte de su mensaje.

Asimismo, afirmó que tiene nuevos proyectos que pronto dará a conocer a sus seguidores. “Espero recibir el apoyo de todos ustedes en esta nueva etapa de mi vida”, agregó.

La participante de “Yo Soy: Grandes batallas, grandes famosos” también les deseó lo mejor a sus amigos y compañeros. “Me llevo unos lindos recuerdos, que Dios los bendiga”, sentenció.

De inmediato, Estrella Torres recibió el apoyo de su pareja, Tommy Portugal, quien destacó sus valores. “Siempre pa’ adelante y nunca pa’ atrás. Tienes todo para seguir creciendo … talento, carisma, sencillez, belleza, responsabilidad y mucho más”, señaló.

