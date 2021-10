Estrella Torres, exintegrante de “Puro Sentimiento”, confesó ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que Tommy Portugal ya es parte de su pasado, y asegura que muy pronto le daría el sí a Kevin Salas, el modelo con quien fue ampayada semanas atrás.

La cantante de cumbia reveló que Kevin le presentó a algunos miembros de su familia. “Me gusta que me conquisten con muchos detalles, por ejemplo, como flores, cartas... Si está bien el muchacho, yendo por buen camino. Me ha presentado algunos integrantes de su familia, muy educada, muy buena”, expresó la artista peruana.

Respecto a su relación con Tommy Portugal, Estrella Torres aclaró que ellos terminaron hace un buen tiempo; sin embargo, evitó dar más detalles.

“Es que no avisé públicamente, pero sí, obviamente sí hubo un término de relación. No quiero decir fecha porque eso lo sabemos Tommy y yo. Me tomé un buen tiempo y no dije nada que estaba soltera”, comentó.

“Otro bailarín que salta a la fama después de un videoclip. Hay unos que saltan después de estar en esos concursos donde ensayan, donde se abrazan, donde tienen que tocarse todo el tiempo y surge la química. En este caso surgió cuando se besaban en el videoclip de la cantante. Parece que los bailarines están de moda”, opinó Magaly Medina tras las declaraciones de Estrella.

