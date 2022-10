La cantante Estrella Torres arranca hoy su gira por Europa y nos contó que le está yendo muy bien trabajando al lado de su pareja Kevin Salas , quien es su manager y futuro esposo. Además, comentó estar contenta por la aceptación de su canción ‘Peligroso’ y regresando lanzará un nuevo videoclip.

Estrella, mañana (hoy) arrancas con tu gira por Europa, ¿cómo te sientes?

Muy contenta porque estoy cumpliendo mis sueños, es la primera vez que viajo como solista, vamos a estar en diferentes ciudades y hay muchas expectativas.

¿Viajas sola o con tu prometido?

Estoy viajando con mi pareja porque trabajamos juntos y mi mamita. Aprovecharemos también en pasear, tomarnos fotos para el recuerdo y pasar momentos lindos.

¿Qué opinas de las críticas que recibiste tras revelar que tu pareja es tu manager?

Siempre recibo críticas buenas y malas, pero hago caso a lo que me suman, a las cosas positivas. Soy una persona muy responsable, no mezclo mi trabajo con mi relación y estoy contenta con lo que estoy haciendo.

¿Le jalarás las orejas a tu novio si se equivoca en algo?

Por su puesto, pero hasta ahorita no es necesario porque me suma. Mi pareja es un gran aporte y estamos trabajando de la mano.

Se complementa...

Claro, somos un buen equipo, él ve por mi bienestar muy a parte de su chamba. Las personas no viven con nosotros, no ven cómo son las cosas y opinan de afuera. Él está haciendo un buen trabajo y se ve reflejado en mis presentaciones. El público se queda contento con mi trabajo y me siguen contratando, estoy feliz. No puedo quejarme de nada, tengo más trabajo.

¿Qué proyectos se vienen después de tu gira?

Acabo de lanzar mi nueva canción ‘Peligroso’, escrita por Juan Carlos Fernández, y a mi regreso se viene el videoclip. Aún no tengo fecha exacta, pero se viene mas música para mi público.

MAGALY CRITICÓ A KEVIN SALAS

Recordemos que Estrella Torres fue invitada al set de Magaly Medina el último viernes 23 de setiembre, junto a su novio, Kevin Salas. Sin embargo, no esperó que la periodista de espectáculos barriera el suelo con su pareja tras enterarse que ahora es su nuevo manager.

La ‘Urraca’ criticó a Salas por no tener ingresos mensuales y vivir del dinero de Estrella: “La cuestión única es que tú sigues viviendo de ella y este es un país muy machista”, expresó la conductora.

“Creo que tenemos que cambiar ese chip para que ya no sea machista”, respondió Salas, a lo que Medina refutó: “Yo no le daría un sueldo a mi marido, estás loco. Esta es mi chamba, este es mi talento, yo no estoy para pagar un sueldo a mi marido. Si me ayuda como mánager y me cuida como cualquier marido, yo no le voy no pagar un porcentaje por eso”.