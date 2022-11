La cantante Estrella Torres contó que su relación con el fisiculturista Kevin Salas marcha bien, pues se han complementando muy bonito en el último año y no existen los celos, ya que son muy hogareños y acostumbran a compartir sus salidas. Además, dijo que aún continúa sus planes de matrimonio y ya están viendo en qué lugar sería la unión en el 2023.

Estrella, ¿cómo va tu relación con Kevin?

Todo muy bien, aprendiendo cada día, no hay ninguna queja hasta ahorita, nada malo. No hay discusiones, no hay motivo, él es una persona que me tiene mucha paciencia porque soy un poco engreída.

¿Cuánto tiempo tienen juntos?

Más de un año de relación y conviviendo más de medio año. Nos hemos complementado muy bonito, somos un equipo y vamos creciendo como relación, cada día más seguros del otro.

¿Ya comenzaron los preparativos para su boda?

Ahorita estamos full trabajo, cerrando eventos hasta para el próximo año, pero sin dejar de lado nuestro matrimonio porque es lo que queremos. Hay personas que nos están ayudando y estamos viendo el lugar para pasarla bonito con toda la familia.

¿Y eres celosa con Kevin?

No, nada, nosotros somos muy hogareños. Salimos juntos, nos damos nuestros espacios y él no es de ir a fiestas, no le gusta. Va a jugar ‘pichanga’ con mi familia y lo acompaño.

¿No te dice ‘voy solo’?

Jamás, a todos lados me dice ‘Amor, vamos’. Es bonito porque no siento incomodidad y tampoco me gustaría estar incomodando a alguien, es algo que él quiere conmigo y estoy feliz.

¿Y qué se viene para tu carrera musical?

Se viene una nueva canción y sigo preparando mucha música para el público, siempre hay que ir renovándose. Estoy viajando a diferentes partes, yo me encargo de la música y mi pareja de los contratos.

MAGALY CRITICÓ A KEVIN SALAS

Recordemos que Estrella Torres fue invitada al set de Magaly Medina el último viernes 23 de setiembre, junto a su novio, Kevin Salas. Sin embargo, no esperó que la periodista de espectáculos barriera el suelo con su pareja tras enterarse que ahora es su nuevo manager.

La ‘Urraca’ criticó a Salas por no tener ingresos mensuales y vivir del dinero de Estrella: “La cuestión única es que tú sigues viviendo de ella y este es un país muy machista”, expresó la conductora.

“Creo que tenemos que cambiar ese chip para que ya no sea machista”, respondió Salas, a lo que Medina refutó: “Yo no le daría un sueldo a mi marido, estás loco. Esta es mi chamba, este es mi talento, yo no estoy para pagar un sueldo a mi marido. Si me ayuda como mánager y me cuida como cualquier marido, yo no le voy no pagar un porcentaje por eso”.

