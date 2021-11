Estrella Torres, a sus cortos 24 años, nos cuenta que se siente muy feliz porque le está yendo muy bien en su carrera musical y hace menos de un mes su corazón desborda felicidad porque llegó a su vida el modelo Kevin Salas, con quien hizo ‘clic’ durante la grabación de su videoclip ‘Ahí donde me ven’. Además, revela que están construyendo una bonita relación sentimental, donde no existen los celos. Aún no se dicen ‘te amo’, pero está segura de que llegará el momento indicado de usar esta frase.

Estrella, cada sábado te vemos brillar en ‘El artista del año’. ¿Cómo te sientes?

Muy contenta, sacando lo mejor de mí y, la verdad, feliz con los resultados y el puntaje del jurado. Siento que estoy en mi cancha y preparada para los retos que vengan.

La competencia está muy fuerte, ¿estás presionada?

No, pero a todos nos da nervios. Mis compañeros son muy buenos, cada uno tiene lo suyo y me parece bien que estén sacando su mejor versión.

Hace poco estrenaste tu canción ‘Ahí donde me ven’, ¿cómo te está yendo en tu carrera musical?

Muy bien, siento que se me abrieron muchas puertas, ya tengo giras pactadas para el extranjero. En enero me voy a Europa y en marzo a los Estados Unidos. Estoy sumando y ‘El artista del año’ es una gran ventana para mostrar mi talento.

¿Qué rescatas de esta etapa de tu vida?

En lo musical estoy más que feliz porque nunca imaginé cumplir mis sueños, que tanta gente me escuche, siento que es mi momento y tengo que aprovecharlo al máximo. En lo personal, también estoy muy contenta, trazándome más metas y cumpliéndolas de a pocos. En todos los sentidos estoy muy bien y feliz.

¿En el amor también?

Sí, todo ha sumado. El amor fue una gran suma porque te pone más feliz.

¿Tu enamorado te acompaña a ‘El artista del año’?

Solo a veces porque también tiene cosas que hacer, no podemos estar juntos todo el tiempo por nuestros trabajos.

¿No es de estar pegado a ti como chicle?

No, nos damos nuestros espacios. A mí me gusta ser independiente, enfocarme en mis cosas y las veces que me puede acompañar, genial. No va a todas mis presentaciones porque yo viajo bastante, pero si está libre y hay la posibilidad, bacán.

¿No es celoso?

No, no es celoso. Me comprende bastante, entiende mi trabajo y este mundo (de la televisión); además, sabe la persona que soy y se siente muy seguro.

Él está rodeado de chicas ‘fitness’, ¿por tu parte tampoco hay celos?

No, creo que esa etapa (de los celos) ya pasó para mí, cuando uno aprende a quererse, se le va ese tipo de inseguridades. Lo más importante es estar tranquila.

No se puede vivir con las inseguridades en la cabeza...

No, imagínate, uno no podría hacer su vida tranquila.

¿Tienes la clave del celular de Kevin?

No, no le reviso el celular y él tampoco, pero no tenemos nada que ocultar.

¿Eres de ‘marcar tu territorio’?

Eso no va conmigo, pero ya está bien marcado, ja, ja, ja.

¿Qué harías si descubres que está en ‘coqueteos’ con una chica?

Obvio que ‘next’. Nunca voy a estar con una persona que esté coqueteando con otra estando conmigo. El respeto debe ser mutuo y, porque me quiero, no estaría con una persona que me va a estar viendo la cara.

¿En algún momento de tu vida has perdonado una infidelidad?

Gracias a Dios no me ha pasado, pero si hubiera sucedido, no perdonaría por más que lo quiera. Soy una mujer que sabe lo que vale y se valora mucho.

Se dice que en la pista de ‘El artista del año’ surgen los romances. ¿Tu enamorado te ha dicho ‘cuidado con los bailarines’?

Ja, ja, ja, de broma sí, me lo dijo riéndose. No sé si será una ‘chiquita’, pero no, yo me hago respetar y si veo alguna actitud de que se sobrepasa, no lo aceptaría, porque no va conmigo. Las personas te tratan como te ven, yo soy feliz en la pista, todos me tratan bien, hay mucho respeto y me parece perfecto.

¿En alguna ocasión se te han ido los ojos por algún chico estando en una relación?

No, cuando me enamoro me quedo pegada a mi pareja y lo veo como el hombre más guapo del mundo.

En estos momentos, ¿sientes que estás enamorada o ilusionada?

Todo es de a pocos, cuando uno hace las cosas con calma y se da, todo es chévere. Estamos viviendo una etapa bonita, las cosas están creciendo, pero todavía no te puedo decir algo porque para eso falta un poco más de cosas y vivencias.

¿Eso quiere decir que aún no se han dicho ‘te amo’?

Se siente, pero no nos hemos dicho nada porque creo que es una palabra muy fuerte e importante. Ya se dará el momento de decirnos (‘te amo’).

Cuando terminaste tu relación de siete años con Tommy Portugal, muchos se preguntaron ¿se puede ser amiga del ex?

Por mí normal, pero mucha gente no ve eso y piensa que le estoy faltando el respeto a la otra persona. Yo te puedo decir que sí se puede ser amigos. Mi relación con Tommy es muy sana, somos amigos y respeta mucho mi relación.

¿Tommy conoce a Kevin?

No, todavía no se ha dado la oportunidad, quizás más adelante.

¿Llegaste a tomar terapia cuando te separaste de Tommy?

Son cosas mías que las conversé con mi persona de confianza que es mi mamá. De hecho, me ayudó mucho estar cerca de mi familia, puedo decir que mi familia fue mi mejor terapia. Y ahora estoy enfocada en seguir creciendo profesionalmente, personalmente y dar lo mejor de mí cada sábado en ‘El artista del año’.