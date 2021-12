Estrella Torres: “Han sido unos 8 años, de mucha lucha, con altas y bajas, pero gracias a Dios con el cariño del púbico me mantengo vigente”

Estrella Torres, no solo termina el 2021 de gran manera tras estar presente en “El Artista del Año”, sino que el 2022 va pintando como un año de crecimiento bien importante para su carrera como solista. Y es que, según nos cuenta en exclusiva para el mes de enero viaja a Europa y en junio parte para Estados Unidos.

“Ya está confirmado, me voy en enero a Europa, ya falta poco en realidad. Además, en junio viajó a Estados Unidos, estoy full trabajo gracias a Dios”, afirmó Estrella Torres a TROME.

“Estoy empezando el 2022 con el pie derecho, con la bendición de Dios. Yo feliz, de hecho es la segunda vez que voy para allá, ya que la primera vez fue con Corazón Serrano, y ahora voy como solista. Para mí es un sueño, porque voy con mi propio nombre. Estoy contenta por esta nueva experiencia”, agregó.

NO HA SIDO FÁCIL

La cantante de cumbia, Estrella Torres confiesa a este diario que no ha sido fácil llegar al sitial donde está actualmente. “La verdad han sido unos 8 años, de mucha lucha, con altas y bajas, pero gracias a Dios con el cariño del púbico, me he mantenido vigente y no he desaparecido. Al contrario, le he metido bastante energía para meter cosas nuevas y puedan saber de mí, que no solo canto cumbia, sino que actuó y bailo”, sentenció.

