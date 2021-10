Estrella Torres tiene el corazón contento y contó que dentro de poco le daría el sí al modelo Kevin Salas, con quien ayer se animó a compartir una fotografía en sus redes sociales e incluso le dedicó un romántico mensaje por su onomástico.

“Feliz cumpleaños a este chico maravilloso, con una vibra increíble. Que este día la pases hermoso al lado de los que te quieren, que sean muchos años más de éxitos y salud. Te quiero mucho”, se leía en la publicación que hizo Torres.

Estrella, ¿Kevin sigue haciendo méritos para que le des el sí?

Sí. Hace muchos méritos, es un chico lindo, ahora está postulando para el Mister Perú Fitness.

O sea, ya tienes tu propio personal trainer...

Ja, ja, ja. Sí, Kevin me entrena.

Se ve que estás sacando más cuerpo y luces regia...

Así es. Me siento mejor físicamente y estoy entrenando duro. He bajado de peso, pero igual sigo teniendo buen diente, sin embargo, con el entrenamiento me mantengo bien.

Entonces, ¿qué falta para que le des el sí?

El muchacho va por un buen camino, así que no falta mucho para decirle que sí (quiere ser su enamorada).

Por cierto, has arrancado con pie derecho tu lanzamiento como solista porque estás con full presentaciones...

Gracias a Dios me está yendo súper, estoy feliz con la aceptación que ha tenido mi tema ‘Ahí donde me ven’, que ya superó las 250 mil reproducciones en YouTube. Dentro de poco estaremos grabando otro videoclip, así que ya te estaré contando las grandes sorpresas que se vienen.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes en entrevista a Trome: “‘Tramposa’ que parte una relación, se sala para toda la vida”

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por defender a Melissa Paredes: “Qué hipócrita”

Juliana Oxenford a Guido Bellido: “Mi pelo es teñido, usted se lo pinta, esa es la diferencia”