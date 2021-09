La cantante Estrella Torres afirmó que le desea lo mejor a Pamela Franco, quien sería el nuevo jale de ‘Puro sentimiento’, y aclara que se alejó de la agrupación por su proyecto como solista.

“Si Pamela ingresa que chévere, está bien. ‘Puro sentimiento’ es uno de los grupos más grandes de cumbia femenina y la verdad siempre les desearé lo mejor. A todas las chicas que ingresen siempre les desearé los mayores éxitos”, dijo Estrella.

Se dice que decidiste alejarte del grupo por el ingreso de Pamela.

Eso no es cierto, la gente es mal hablada. Yo me abrí por mis proyectos personales de solista, es más hemos quedado en excelentes términos con el grupo porque me quieren y me consideran, como yo a ellos.

Ya estás lista para tu lanzamiento como solista...

Ya falta poquísimo. Dios mediante por la quincena de septiembre se viene una canción muy hermosa, sé que mucha gente se identificará con la letra. También lanzaremos un video espectacular.

Contaste que tu nuevo tema será una cumbia.

Sí, porque mi público me conoce en este género y la cumbia es lo mío.

Te sientes preparada para este reto.

Sí, claro que sí. Es mi sueño.

Te he visto en algunas presentaciones...

Estoy volviendo a los escenarios poco a poco. Hace unos días estuve cantando en Iquitos, pero cumpliendo con todos los protocolos.

Estrella Torres deja Puro Sentimiento

La cantante Estrella Torres contó -mediante su cuenta de Instagram- que se despedía de Puro Sentimiento, agrupación donde estuvo desde hace un par de años.

“Quiero hacer de conocimiento público que a partir de la fecha dejo de pertenecer a la agrupación Puro Sentimiento, dejando en claro que me voy en buenos términos y que siempre guardaré un eterno agradecimiento a la empresa MJC eventos por todos los años de trabajo y amistad”, comentó la artista en la primera parte de su mensaje.

Asimismo, afirmó que tiene nuevos proyectos que pronto dará a conocer a sus seguidores. “Espero recibir el apoyo de todos ustedes en esta nueva etapa de mi vida”, agregó.

La participante de “Yo Soy: Grandes batallas, grandes famosos” también les deseó lo mejor a sus amigos y compañeros. “Me llevo unos lindos recuerdos, que Dios los bendiga”, sentenció.

De inmediato, Estrella Torres recibió el apoyo de su pareja, Tommy Portugal, quien destacó sus valores. “Siempre pa’ adelante y nunca pa’ atrás. Tienes todo para seguir creciendo … talento, carisma, sencillez, belleza, responsabilidad y mucho más”, señaló.

