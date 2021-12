La jovial cantante de cumbia Estrella Torres dará hoy lo mejor de sí para salir de sentencia y levantar la copa de la victoria en ‘El artista del año’. Hizo un pequeño alto en sus ensayos para responder nuestro cuestionario.

Estrella, tres palabras que definen tu personalidad…

Responsable, segura y carismática… soy muy sonriente (risas).

La cumbia para ti es…

Mi pasión, mi vida, la mayor bendición que me pudo dar Diosito.

Si no fueras cantante, ¿qué profesión hubieras seguido?

Hotelería y Turismo.

Estás sentenciada en ‘El artista del año’, ¿qué les dirías a tus seguidores?

Que me sigan apoyando y me ayuden a cumplir mi sueño de ganar. Ellos siempre han estado desde el inicio de mi carrera musical, eso lo agradezco mucho.

¿Cómo te llevas con tus compañeras del programa?

Pese a que estamos en una competencia, se ha creado una linda amistad.

¿Crees en el amor a primera vista?

Cuando hay una conexión con la otra persona, no sé si será amor, se siente superlindo.

¿Qué admiras de tu enamorado?

Él es una persona luchadora y emprendedora.

¿Cómo tomaste las críticas negativas sobre tu separación de Tommy (Portugal)?

Me afectó un poco, pero no me sentí tan mal porque mi familia sabía la verdad.

Muchos dijeron que era muy pronto para que inicies una nueva relación, ¿qué opinas?

Esos comentarios no me quitan el sueño.

¿Con qué artista internacional te gustaría hacer un dúo musical?

Con Karina ‘La Princesita’ (cantante argentina).

¿Te harías un retoquito en alguna parte de tu cuerpo?

Sí, me ajustaría algunas cositas, como una lipo en los bracitos (risas).

Te pusiste un tatuaje con tu amiga Leslie (Águila)…

Sí, dice ‘Lealtad 2014′. Desde ese año hasta ahora hemos estado la una para la otra. Somos mejores amigas.

Eres muy activa en TikTok…

Es divertido hacer los videos, saca mi lado más gracioso (risas). Pero me gusta más Instagram. Ahí me comunico más con mis seguidores.

¿Qué es lo primero que haces al levantarte en las mañanas?

Agradecerle a Dios por bendecirme a mí y a mi familia.

¿La canción que te levanta el ánimo en un día nublado?

Pongo mi cumbia y soy feliz (risas).

¿Qué recuerdos te trae Corazón Serrano?

Las anécdotas con mis compañeras del grupo. Fue una época muy bonita de mi vida.

¿Un consejo de vida que te haya marcado?

Luchar por tus sueños. Los sueños sí se cumplen, yo soñaba desde muy pequeña estar en la tele y ahora lo estoy.

