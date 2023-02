La cantante Estrella Torres contó que en siete meses contraerá matrimonio con su prometido, el fisiculturista Kevin Salas , y está muy emocionada porque ya inició con todos los preparativos. Además, comentó que en su lista de invitados no estará su expareja, el cantante Tommy Portugal.

Estrella, contaste en ‘América Hoy’ que te casas el 22 de setiembre, ¿cómo vas con los preparativos?

Sí, la verdad que estamos muy emocionado viendo todos los detalles. Parece un sueño, ya tenemos ‘wedding planner’, la boda será en un fundo en Pachacamac, habrá buffet norteño y de la selva, vamos por un buen camino. Es emocionante y a la vez estamos nerviosos porque daremos un paso importante, pronto seremos esposos.

¿Ya tienes listo tu vestido de novia?

Aún no, vi un modelo en internet que me gustó mucho, pero continúo viendo lugares, modelos porque aún hay tiempo.

¿Romperán la billetera o habrá ‘canje’ en su boda?

No podemos negarnos al cariño de la gente, tenemos amistades que quieren poner su granito de arena, nos quieren ayudar con algunas cosas, emprendimientos, pero de hecho que vamos a reventar la billetera porque es un día que no se va repetir. Es el esfuerzo de ambos.

¿Tendrás una boda como la de Brunella Horna?

¿Quién no quiere tener una boda así? Estamos planificando algo hermoso y que nos merecemos.

¿Sigue en los planes que Tommy Portugal cante en tu boda?

Hablando seriamente, no sé, se sentiría un poco incomodo. Nosotros estamos planificando nuestra boda para sentirnos los más cómodos posibles, estar bien, disfrutar al máximo y así esta bien.

¿Eso quiere decir que no estará invitado?

No, no estará invitado. Pero no es que nos caiga mal, varias veces mi novio y yo nos lo hemos cruzado y nos hemos saludado, siempre nos hemos saludado de la mejor manera, pero ya la boda es otra cosa.

Hablando de otro tema, ¿cómo te está yendo en tu carrera musical?

Bien, estoy muy contenta, me siento en mi mejor momento. La coyuntura ha retrazado y hasta se ha tenido que cancelar algunas presentaciones, pero seguimos firmes trabajando. Ya se cerró para este año mis giras para Europa y Estados Unidos. Seguimos a full y muy agradecida por la aceptación de mi videoclip ‘Que agonía’.

TOMMY PORTUGAL FUE PAPITO POR SEGUNDA VEZ

Recordemos que en diciembre del año pasado, después de estar en el ojo de la tormenta debido a los enfrentamientos con su hija Mafer Véliz, Tommy Portugal se convirtió en padre por segunda vez.

El artista de 40 años le dio la bienvenida a su segunda hija, fruto de su relación con la cantante Dayana Córdova, con quien oficializó su romance en febrero de este año.

La cuenta de Instagram “Instarándula” del periodista Samuel Suárez publicó la primera imagen del cumbiambero junto a su pareja y su hija recién nacida. “Felicidades a los papis”, escribió el comunicador.

