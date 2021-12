Desde que Estrella Torres cayó en sentencia, el último sábado en El Artista del Año se refugió en las redes para pedirle a sus seguidores que la salven. No obstante, también sus amigos músicos han colgado videos invitando al público a que la salve, pues consideran que aún tiene mucho para demostrar en el reality que se emite por América TV.

Ahora, luego de un intenso ensayo, Estrella Torres hace una pausa para charlar con TROME y hablé sobre la estrategia para salir de sentencia y sus retos venideros como solista.

Para muchos no fue justa tu sentencia, ¿qué piensas tú al respecto?

La verdad fue bien dura la batalla, yo di todo de mí en el escenario, pero hubo unas fallas que a esta altura no debería tener. Ahora, estoy tranquila, pidiendo el apoyo de mis seguidores, amigos artistas de la cumbia y televisión, que me están apoyando demasiado para salir de esta sentencia. Tengo mucha fe de llegar a la final.

¿En qué fallaste?

Lo que pasa fue tema de desconcentración. Entonces, ahí fue donde se notó e interpretó como si fuera nervios, sin embargo, la desconcentración no puede tener, Hubo un momento donde me desconecté y fueron segundos, eso se notó al momento del canto.

Pero el jurado aún no utiliza los comodines, ¿eso te puede dar tranquilidad de que sigues en el Artista del Año?

Quien sabe la verdad, puede ser que use o puede ser que no, la verdad el programa trae muchas sorpresas que nadie se imagina. No me puedo confiar de los comodines y por eso estoy haciendo campaña en redes sociales para que me apoye la gente. Ahora, me esfuerzo el triple para dar un excelente número este sábado.

¿Cómo van los ensayos?

Estoy súper contenta por los resultados y me estoy esforzando demasiado. Ando cansada, fatigada, sin embargo, el sábado daré todo y ya con el tiempo recuperaré ese esfuerzo.

Lo bueno que “El Artista del Año” te está dando vitrina para tu carrera musical

Por supuesto, estoy ganando otro tipo de público del que ya tenía. Ahora, estar acá es una ventana muy grande para mí, es la oportunidad que quería para internacionalizarme, con la cumbia peruana y representar ese género de gran manera.





Tener entrenador de baile y canto, ¿te ayudará para que seas un artista más completo?

Claro por supuesto, ya aprendí demasiadas cosas. Aunque me hubiera gustado que el programa dure un poco más, pero he aprendido mucho. Los entrenadores de baile y canto son súper profesionales y aprendí demasiado. Estoy sacando mi mejor versión como artista y me alegra. Es un gran paso, un crecimiento enorme.

Hoy en día las redes sociales son una vitrina importante para los artistas, ¿te acercan más con tu público?

Yo quiero llegar a mucha gente no solo en el Perú, sino también en el extranjero, y más que todo representar la cumbia, porque yo sé que hay grandes cantantes de salsa por ejemplo Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Yahaira Plasencia, quienes representan la salsa peruana en otros países. Entonces, yo quiero hacer lo mismo, no obstante en cumbia. Quiero ser la primera mujer que pueda internacionalizar la cumbia. Hay que hacer feat, de eso se encarga mi manager, nomás hay que esperar que se acabe la temporada y empezar con todo buscando el crecimiento. Las redes sociales es un boom, para nosotros los artistas nos levantó en la pandemia, y así salimos adelante.

Pero entonces, ¿ya tienes planeado hacer algún feat con un artista internacional?

No puedo revelar nombres, de hecho tengo amistad con varios artistas en el extranjero por ejemplo Ráfaga ¿no? Vamos a seguir viendo los contactos.

¿Alguna novedad sobre tu segunda canción como solista?

Ahí estoy trabajando en otra producción musical, la primera canción que lancé hace poco antes de ingresar al “Artista del Año” tiene más de 600 mil vistas, estoy contenta por el rebote de los medios y los challenger. Ahora, vengo con algo más grande. Apenas termine el reality sale otra canción.

¿Se puede saber la canción?

Tienen que esperar un poco (risas) Es una canción muy feeling, a la gente le va a gustar el videoclip oficial. Yo armo los guiones junto a Alban Music y estamos haciendo un gran material. De hecho si Dios quiere, y levanto la copa, sería el mayor impulso para poder ya sacar toda mi producción musical.

¿Vas por el título de “El Artista del Año”?

Por supuesto, estoy dándole todo y esforzando al máximo porque el público se merece lo mejor. Yo anhelo mucho levantar el título del “Artista del Año”, ya que es una oportunidad enorme para que mi carrera se consolide.

¿Alguna novedad para este sábado?

No se puede decir (se ríe) Lo que le puedo decir a la gente es que no se pierdan “El Artista del Año”, todos los sábados, la verdad que estoy contenta por lo que voy a hacer es algo muy distinto a lo que no estoy acostumbrada.

¿Cómo la gente puede votar para salvarte de la sentencia de “El Artista del Año”?

Está fácil. Tienen dos opciones, la primera es descargar la aplicación América TV GO y hacer clic en las votaciones por mí. La otra manera, es a través de un link que pongo en mis historias de Instagram y el link está en mi biografía.

