¿INESTABLES? Estrella Torres anunció el último jueves que terminó su relación sentimental con el fisicoculturista Kevin Salas, sin embargo, hoy se rectificó y aseguró que todo está muy bien. Como se recuerda, esto se da luego que anunciara a Tommy Portugal como su refuerzo en ‘El Artista del Año’.

“Juntos es mi lugar favorito”, escribió la cantante junto a una romántica fotografía junto a Kevin Salas, donde ambos están besándose. Por su parte, a través de sus stories, el modelo escribió “Mi persona favorita”, con la foto.

Estas románticas palabras causaron sorpresa por los seguidores de la cumbiambera debido a que horas antes había asegurado que Kevin no pudo lidiar con lo mediático que es estar en la televisión. Incluso dejó entrever que él le había terminado

“Ya no tengo una relación con Kevin Salas, respeto la decisión que él ha tomado, igual, a seguir adelante, cada quien está por su camino, él me ha deseado mucha suerte, y yo también. El mundo donde estoy es muy mediático y Kevin no ha podido lidiar con eso, y lo entiendo y le deseo todo lo mejor. Tengo que continuar con mi carrera y quiero que él esté tranquilo”, afirmó Estrella Torres a un medio local.

TOMMY PORTUGAL EN ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

La gran final de ‘El Artista del Año’ se desarrollará este sábado 18 de diciembre. César Vega, Yahaira Plasencia, Ruby Palomino y Estrella Torres se enfrentarán en una competencia de baile y canto para llevarse la copa. Cada uno contará con refuerzos para esta gala, uno de los más llamativos fue el de Estrella.

“Ya que el público lo estaba pidiendo, Tommy Portugal llega a reforzarme en la gran final, vamos a compartir escenario y estoy muy contenta de que haya aceptado ser mi refuerzo, tengo que confesar que fue difícil convencerlo. Con el show que estamos preparando, juntos vamos a romperla en el escenario, Tommy es un capo en el género cumbia”, señaló.