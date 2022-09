Estrella Torres fue tajante al responder sobre Mafer Portugal y el enfrentamiento que tiene con su padre, Tommy Portugal. La intérprete indicó que son conflictos en los que no prefiere entrometerse.

“En realidad, es un tema que yo… es por las puras que me meta. Yo estoy supercontenta ahora. Además, son sus temas personales, son personales y yo salgo sobrando. Entonces no tengo nada que opinar” , expresó Torres.

Como se recuerda, Estrella Torres y Mafer se conocieron cuando la primera era pareja de Tommy. En una nota emitida por ‘Magaly TV, la firme’. María Fernanda confesó que sentía que su padre apoyaba más a su expareja y la dejaba de lado.

“Cuando él apoya a sus amigos, su expareja dice que él es productor musical, que él la ha apoyado, pero me dolía que la apoye y a mí no. Decía ‘¿por qué a mí no, acaso no soy talentosa?, siempre me he preguntado eso”, dijo entre lágrimas a las cámaras de la ‘Urraca’.

Mafer Véliz, es la hija no reconocida de 20 años de Tommy Portugal, que evidenció su dolor en la pantalla chica al afirmar que el cantante de cumbia no la trata como un padre. Pero, ¿por qué el cumbiambero no mantendría una buena relación con su primogénita?, los detalles en este video.

Mafer lamentó que Tommy Portugal no quiera ver el resultado de la prueba de ADN

A través de sus stories de Instagram, Mafer Portugal compartió un breve texto en el que se muestra muy dolida por lo sucedido y reveló que no quiere volver a ser vinculada con el cantante de cumbia.

“El silencio dice más que todas las palabras del mundo. Ni siquiera fuiste capaz de recoger el sobre del ADN, wow, no sabes cuánto me ha dolido enterarme esto. Nunca necesité de ti y nunca lo haré. Las lágrimas que boté y que estoy botando nunca te dolieron ni te importaron”, escribió Mafer.

“Espero que Dios te llene de bendiciones, lo mereces. No te tengo rencor, espero puedas estar tranquilo con eso. No quiero tocar más algún tema que tenga que ver con usted”, añadió en su mensaje.

